نائب محافظ دمياط تجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الإعلانات



عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا مع مجلس إدارة الإعلانات لمناقشة اللائحة الخاصة بالمنظومة، والتي يتم تحديدها وفقًا لآلية محددة، لإرساء القواعد العامة المُنظمة لمنظومة الإعلانات وتراخيصها وآلية التحصيل وتحقيق الإدارة المُثلى للمحاور المُتعلقة بها،

يأتي الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تنظيم وتطوير منظومة الإعلانات بما يتوافق مع المعايير الحديثة ويحقق المصلحة العامة.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يضم مديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والعلاقات العامة والشئون القانونية والمتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، والحسابات والتخطيط العمراني والمجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

استعرضت المهندسة شيماء الصديق، الوضع الحالي لمنظومة الإعلانات بالمحافظة، وتحديد التحديات التي تواجهها، وناقشت الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة، بما في ذلك وضع لوائح تنظيمية جديدة وتحديد معايير واضحة للإعلانات، مع مراعاة الجانب الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضحت "نائب محافظ دمياط"، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا بالملف خاصة مع قرب انتخابات مجلس النواب، وشددت على ضرورة التعاون مع كافة الجهات لتنفيذ الخطط الموضوعة، ومشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الجمالي والحضاري.

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان للمرافق ، الإجتماع الموسع المُنعقد صباح اليوم الخميس، بمقر الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان ، و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى ، الدكتور صلاح بيومى واللواء عصام شكر و الدكتور أبو العباس نواب رئيس الشركة القابضة ولفيف من قيادات وزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

جاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بهذا القطاع ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من الجانبين، و متابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية منذ زيارة المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى أواخر نوفمبر الماضى

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، للشركة القابضة و الهيئة القومية قدمه اللواء أمين شوقى رئيس الهيئة والمهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة بدمياط.

