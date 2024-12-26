إيرادات فيلم الرسوم المتحركة "Mufasa: The Lion King" تقترب من 200 مليون دولار

يواصل فيلم الرسوم المتحركة لشركة ديزني "Mufasa: The Lion King" سيطرت على إيرادات شباك التذاكر الأمريكي خلال فترة عطلة الكريسماس.

حقق الفيلم أمس الأربعاء 14.7 مليون دولار ليرتفع إجمالي إيراداته المحلية إلى 64.3 مليون دولار. أما على مستوى العالم، حقق الجزء التمهيدي لفيلم "الأسد الملك" 197.7 مليون دولار بعد إضافة 18.8 مليون دولار من الأسواق الدولية يوم الأربعاء. في الولايات المتحدة، يسير الفيلم بخطى حثيثة لتحقيق أكثر من 50 مليون دولار خلال فترة العطلة التي استمرت خمسة أيام.

بعد تتويج “سيمبا” ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده “موفاسا” طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد “تاكا”، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.