ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يكتسح أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدورى الإنجليزى

نيوكاسل
نيوكاسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أنتوني جوردون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 32، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيزاك التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم جويلاينتون الثلاثية بهدف في الدقيقة 90+1، ليؤكد سيطرة نيوكاسل على المباراة.

بهذا الفوز، يواصل نيوكاسل تقديم أداء مميز في الدوري ويعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى أستون فيلا خسارة ثقيلة في جولة "البوكسينج داي".

نيوكاسل أستون فيلا الإنجليزي الممتاز البوكسينج داى الدوري الإنجليزي الممتاز أنتوني جوردون ثلاثية نظيفة جولة البوكسينج داى