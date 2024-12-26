نيوكاسل يكتسح أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدورى الإنجليزى

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أنتوني جوردون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 32، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيزاك التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم جويلاينتون الثلاثية بهدف في الدقيقة 90+1، ليؤكد سيطرة نيوكاسل على المباراة.

بهذا الفوز، يواصل نيوكاسل تقديم أداء مميز في الدوري ويعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى أستون فيلا خسارة ثقيلة في جولة "البوكسينج داي".