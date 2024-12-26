فولهام يحقق فوزًا مفاجئًا على تشيلسي في الدقائق الأخيرة

في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق فولهام فوزًا مفاجئًا على تشيلسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج".

افتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا في الشوط الأول عبر كول بالمر في الدقيقة 16، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا 1-0.

في الشوط الثاني، عاد فولهام بقوة، حيث تمكن هاري ويلسون من تعديل النتيجة في الدقيقة 82. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح رودريغو مونيز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+5، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

بهذا الانتصار، يُعد فوز فولهام على تشيلسي خطوة هامة نحو تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يتلقى تشيلسي خسارة غير متوقعة في جولة "البوكسينج داي".