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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فولهام يحقق فوزًا مفاجئًا على تشيلسي في الدقائق الأخيرة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق فولهام فوزًا مفاجئًا على تشيلسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج".

افتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا في الشوط الأول عبر كول بالمر في الدقيقة 16، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا 1-0.

في الشوط الثاني، عاد فولهام بقوة، حيث تمكن هاري ويلسون من تعديل النتيجة في الدقيقة 82. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح رودريغو مونيز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+5، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

بهذا الانتصار، يُعد فوز فولهام على تشيلسي خطوة هامة نحو تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يتلقى تشيلسي خسارة غير متوقعة في جولة "البوكسينج داي".

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