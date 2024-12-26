غلق وتشميع لمحال مخالفة بالإسماعيلية ورفع الإشغالات

نفذت محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات غلق وتشميع لمحال ومغاسل مخالفة، إضافة إلى رفع الإشغالات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تأتي هذه الأعمال التي انطلقت في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر 2024، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، إلى جانب الجهات المعنية بالمحافظة.

شهد اليوم الخميس تنفيذ عدد من الإجراءات داخل نطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أبرزها:

غلق وتشميع المنشآت المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 10 محال تجارية بمنطقتي الزهور ومحيط حديقة الخالدين والمسرح الروماني بسبب انتهاء مهلة تقنين الأوضاع والإدارة بدون ترخيص.

بالإضافة إلى غلق وتشميع مغسلتين غير مرخصتين بمحيط قسم ثالث المدينة ، وإزالة مخالفات البناء والتعديات حيث تم إيقاف تحويل شقة من الاستخدام السكني إلى التجاري في المنطقة السابعة وإزالة تعديات على الرصيف، إزالة بوابة مخالفة وهدم جدار في سطح عقار بالدور الثامن العلوي بمنطقة الدوحة.

كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدائري ومحيط ميدان الفلسطيني، والتحفظ على 50 كرسيًا وشمسيتين، وهدم عدد من الحواجز و”الأعشاش”، والتحفظ على عربة كارو.

من جانبه شدد اللواء أكرم جلال على التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع أي تعدٍ جديد عليها، خصوصًا الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تعد الموجة 24 جزءًا من الجهود المستمرة للدولة في إزالة التعديات، والتي تنفذ على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى: من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، المرحلة الثانية: من 9 نوفمبر حتى 29 نوفمبر 2024، المرحلة الثالثة: بدأت في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر 2024.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الانضباط في استخدام الأراضي بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية.