ثنائي هجومي في تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشيكل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الأهلي، بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل المصري كالتالي

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : باهر المحمدي، خالد صبحي، كريم العراقي، عمرو سعداوي

خط الوسط : سامادو، محمود حمادة، عبدالرحيم دغموم، أحمد القرموطي

خط الهجوم: محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف