روسيا تعاقب امرأة في القرم بالسجن 15 عاما بتهمة الخيانة

حُكم على امرأة في سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بالسجن 15 عاماً بتهمة الخيانة؛ على خلفية عملها لحساب أوكرانيا، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أُدينت أوكسانا سينيجوك، المتخصصة بالتخطيط الحضري والعمارة، بتهمة «الخيانة العظمى» في محكمة بالمدينة المطلة على البحر الأسود، وفقاً للبيان.

وإضافة إلى حكم السجن، صدر لها أمر بدفع غرامة قدرها 200 ألف روبل (2000 دولار).

وأفاد المدّعون العامون بأنه جرى تجنيدها من قِبل عنصر في الاستخبارات الأوكرانية بالحكومة المحلية، قبل أن يغادر إلى أوكرانيا في 2015.

لكن الرجل بقي على اتصال معها وأمرها، في مارس من العام الماضي، بتسليم معلومات وصور تتيح تحديد مواقع سفن تابعة لأسطول روسيا في البحر الأسود، وفقاً للمدّعين.

وازداد عدد قضايا الخيانة والإرهاب والتخريب والتجسس منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022، وصدرت أحكام مشددة بحق المدانين.