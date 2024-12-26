القاهرة الإخبارية: الحوثيون أخلوا منشآت بالحديدة استعدادًا للغارات الإسرائيلية

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن اليوم شهد غارات مكثفة على مواقع في صنعاء والحديدة، ففي صنعاء، استهدف القصف مطار صنعاء الدولي، حيث تعرضت صالة المغادرة وبرج المراقبة لأضرار جسيمة، وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي ومصادر محلية أن الغارات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى ومصابين، ولكن لم تُصدر الجماعة بيانًا رسميًا حول أعداد الضحايا.

أما في الحديدة، أضاف خلال رسالته على الهواء، أن الغارات شملت مطار وميناء المدينة، ووفقًا للتقارير، كانت هناك استعدادات مسبقة من قبل جماعة الحوثي لمواجهة هذه الضربات، حيث أصدرت تعليمات للتجار بإفراغ المخازن والمستودعات الكبيرة التي تحتوي على بضائع ووقود، كما وجهت الجماعة تحذيرات للعاملين في الميناء وأخلت بعض المنشآت لتقليل الخسائر.

وأشار “الموسمي” إلى أن جماعة الحوثي دفعت تعزيزات عسكرية نحو خطوط التماس مع القوات الحكومية بالتزامن مع الضربات، وأصدرت تعليمات للمستشفيات للاستعداد لاستقبال الإصابات، ويرى مراقبون أن الجماعة قد تستغل هذه الغارات لتحشيد المزيد من المقاتلين ضد القوات الحكومية.