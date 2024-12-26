سيارة مسرعة تنهي حياة ربة منزل دهسا بالهرم.. والأمن يضبط قائدها

لقيت ربة منزل في عقدها السادس مصرعها، جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها أثناء محاولة عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "أحلام" 55 سنة، ربة منزل، عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعه مما تسبب في وفاتها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.