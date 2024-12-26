تاو ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة المصري بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو،حسين الشحات، وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب كبير من عشاق الفريقين نظراً لأهمية المباراة.

القناة الناقلة للمباراة

وتبث مباراة الأهلي ضد المصري عبر شاشة أون تايم سبورتس.

أرقام الأهلي والمصري البورسعيدي

ويدخل فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة .

فيما يدخل المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

ويتقاسم النادي المصري صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز، متفوقين على جميع الفرق.

حكام المباراة المرتقبة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.