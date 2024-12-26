رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا نحو 1.2 مليار دولار من اليابان

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، تلقي أوكرانيا نحو 1.2 مليار دولار أمريكي من اليابان من خلال مشاريع البنك الدولي.

وكتب شميهال، على منصة "تلجرام" للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم "الأوكرانية "اليوم الخميس، أنه تم توزيع أموال التمويل على النحو التالي: تخصيص 602 مليون دولار أمريكي في إطار مشروع لتوفير الحماية الاجتماعية للسكان ذوي الدخل المنخفض والضعفاء و400 مليون دولار في إطار برنامج لتمويل تعافي أوكرانيا وقدرتها على الصمود، إلى جانب تخصيص 250 مليون دولار في إطار مشروع لتنمية القطاع الخاص، و220 مليون دولار في إطار مشروع لزيادة كفاءة الإنفاق العام على الرعاية الصحية، فضلا عن 200 مليون دولار أمريكي في إطار مشروع لبناء بيئة تعليمية آمنة ومريحة.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: "نحن ممتنون لليابان والبنك الدولي لمشاركتهما المستمرة في تعزيز وتطوير أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أجرى أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، شكره خلالها على قرار تحويل 3 مليارات دولار أخرى إلى أوكرانيا، تم تأمينها من الأصول الروسية المجمدة.