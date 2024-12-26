استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل اليوم/ الخميس/ في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن 8 فلسطينيين استشهدوا إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل،استشهد رضيع في قطاع غزة، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الرابع الذي يستشهد من البرد خلال الـ72 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 45 ألفا و399 فلسطينيا، والإصابات إلى 107 آلاف و940، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال الآلاف من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.