اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع في الهرم

لقي طفل 4 سنوات مصرعه، إثر سقوطه من الطابق التاسع عقب اختلال توازنه أثناء اللهو بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثة طفل 4 سنوات وسط برهة من الدماء.

وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بسقوطه أثناء لهوه عقب اختلال توازنه من شرفة شقة سكنية بالطابق التاسع، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.