أوزبكستان تجلي 100 طفل وإمرأة فلسطينية مصابة ومرافقيهم إلي أوزبكستان

صرح سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف بأن طشقند نفذت اليوم عملية إجلاء 100 طفل وإمرأة فلسطينية مصابة ومرافقيهم إلى أوزبكستان تنفيذا لمبادرة الرئيس شوكت ميرضيائيف وبالتنسيق مع وزارة الصحة في كلا البلدين، مؤكدا أن الفلسطينيين الذين تم إجلائهم سيكونون ضيوفا في أوزبكستان حتي يعودوا لبلادهم.

وأضاف منصور بيك - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هؤلاء الفلسطينيين المرضي سوف يقيمون في المراكز الصحية والمستشفيات وستوفر لهم الحكومة الأوزبكية كافة احتياجات ذويهم ومن بينها الإقامة في الفنادق والمدارس والإعاشة وغيرها خلال فترة إقامتهم في البلاد.

وأوضح أن الرئيس الأوزبكي ميرضيائيف أكد خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة للقضية الفلسطينية التي عقدت في نوفمبر 2024 أهمية إنهاء الأعمال العسكرية في الأراضي الفلسطينية وضمان الممرات الإنسانية الآمنة وأعلن استعداد طشقند لإستضافة الأطفال والنساء الفلسطينيين المصابين لتلقي العلاج.