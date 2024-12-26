شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على برج بجوار مستشفى شمال غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح بالغة، بينما لا تزال أعداد كبيرة محاصرة تحت الأنقاض، نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على برج يقع بجوار مستشفى شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، وأوضحت أن الفرق الطبية والإنقاذ تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الموقع لإخلاء الجرحى وانتشال الجثث، بسبب استمرار القصف المكثف في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المنطقة المحيطة بالمستشفى، حيث أطلقت قذائف مدفعية بشكل متكرر وأحرقت منازل المدنيين القريبة.

وفي حادث منفصل، أطلق جنود البحرية الإسرائيلية النار على مجموعة من الصيادين في عرض البحر، مما أدى إلى مقتل أحدهم في المنطقة الواقعة قبالة سواحل وسط القطاع.

وفي شمال مدينة غزة، تمكنت فرق الإغاثة من انتشال جثث خمسة فلسطينيين وعدد كبير من المصابين من منزل تعرض للقصف في حي سكني مكتظ.

وفي مناطق جنوب القطاع، استهدفت المدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرقي بلدة خزاعة، تزامنًا مع غارات جوية شنها الطيران الحربي غربي مدينة غزة وإطلاق نار مكثف نحو المنازل والسكان في المنطقة.