موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.