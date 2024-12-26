إحباط محاولة تهريب أقراص الكبتاجون المخدرة بجمارك سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة سامي أبو طالب بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بميناء سفاجا البحري، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص مخدر الكبتاجون بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناءا على معلومات استخباراتية دقيقة بوجود أصناف مخالفة بإحدى الشاحنات المغادرة ، تم عرض الشاحنة على أجهزة الفحص بالأشعة لتحديد مكان إخفاء الأصناف المخالفة التي بدورها أكدت الإخبارية وتم تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الإدارات المعنية برئاسة محمد فتوح مدير مجمع الصادر و محمود حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة وأعضاء من إدارة الصادر والفحص بالأشعة والمكافحة عمليات والأمن الجمركي.

وقامت اللجنة بضبط ما يقرب من 3 ملايين قرص من مخدر الكبتاجون مخبأة داخل مشمول الشاحنة في "جسم ماكينات لحام وخراطة"، بطريقة احترافية.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

يأتى ذلك في إطار الجهود المكثفة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة وحماية المجتمع من أخطارها.