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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.
وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم مواعيد الامتحانات كالتالي:
أولاً: المرحلة الابتدائية:
الصف الثاني والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.
الصف الثالث الابتدائي ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025
الصف الرابع الابتدائي ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.
الصف الخامس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.
الصف السادس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.
ثانياً: المرحلة الإعدادية:
• الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.
• الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
• الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.
علماً بأن يوم الأحد الموافق الموافق 19/1/2025 أجازة بمناسبة عيد الغطاس.
ثالثاً الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى:
• الصف الأول الثانوى العام    يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
• الصف الثانى الثانوى العام    يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
• الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يبدأ من يوم الخميس 9/1/2025  إلى الخميس 23/1/2025.
رابعاً: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع:
• الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع   يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
• الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع   يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
خامساً: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين: 
• الصف الأول الثانوى للمكفوفين   يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
• الصف الثانى الثانوى للمكفوفين    يبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الإستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسى الأول صفوف الدراسية الأحد 19 يناير أجازة للطلاب بمناسبة عيد الغطاس إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى صم وضعاف السمع