رانيا فريد شوقي: أبحث دائمًا عن المختلف.. والغناء في المسرح تحديا ممتعا

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، انها كانت متحمسة كثيرا لخوض تجربة جديدة وفريدة من نوعها مثل مسرحية “مش روميو وجوليت”، وهو العمل الذي يشاركها بطولته الفنان علي الحجار، يتميز بطابعه الموسيقي وحواراته المحدودة، ما أضاف بُعدًا جديدًا لتجربتها الفنية.

رانيا أكدت لـ"البوابة نيوز"، أن العمل ليس مجرد مسرحية عادية، بل هو مزيج فني يُبرز قدرات المشاركين من خلال الأداء الغنائي والتمثيلي، مع تسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة، مثل التعليم والوحدة الوطنية. وأوضحت أن المسرحية تعكس الصداقة والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، من خلال شخصيات مدرّس ومدرّسة يجسدانها هي وعلي الحجار.

وعن تجربة الغناء على المسرح، قالت: "تحديت نفسي في هذا العمل لأنه يتطلب أداءً مختلفًا تمامًا. أحب دائمًا الذهاب إلى مناطق جديدة في التمثيل تجعل الجمهور يترقب ما سأقدمه". وأضافت أنها تحلم بتقديم أعمال تاريخية مميزة، مثل شخصية "شجرة الدر"، التي تعتبرها تحديًا كبيرًا أيضًا.

رانيا أشادت بالدور الذي يلعبه المسرح في إحياء القيم المجتمعية والتأكيد على دور الفن كقوة ناعمة قادرة على إحداث التغيير.

وختامًا، دعت الجمهور لحضور العرض والاستمتاع بتجربة فنية استثنائية تحمل رسائل إنسانية عميقة.