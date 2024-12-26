الدمار الإسرائيلي يصل اليمن.. غارات الاحتلال تستهدف مطار صنعاء ومحطات كهرباء حزيز ورأس قنتب

شنت إسرائيل غارات على عدة أهداف في اليمن، اليوم الخميس، وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي، ومحطتي كهرباء حزيز ورأس قنتب.

وتأتي الغارات في الوقت الذي كان يبث فيه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، كلمة قال فيها إن الهجمات ضد إسرائيل ستستمر.



كما قصفت إسرائيل موانئ الحديدة والصليف ورأس قنابل، زاعمة أن هذه الأهداف "استخدمها النظام الإرهابي الحوثي لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة".

وأضاف بيان الجيش، أن إسرائيل لن تتردد في العمل على أي مسافة ضد أي تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها.



وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، إن قصف مطار صنعاء الدولي والبنية التحتية المدنية الأخرى، هو "جريمة صهيونية ضد كل الشعب اليمني".



وأضاف: "إذا كان العدو الصهيوني يظن أن جريمته ستوقف اليمن عن دعم غزة فهو واهم، واليمن لن تتخلى عن مبادئها الدينية والإنسانية بإذن الله".



وفي يوم السبت، أدى هجوم صاروخي شنه الحوثيون إلى إصابة 16 شخصا في تل أبيب. ودفع الحادث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحذير، وقال إنه أمر بالرد.



وقال نتنياهو في البرلمان: "لقد وجهت قواتنا بتدمير البنية التحتية للحوثيين لأن أي شخص يحاول إيذاءنا سنضرب بكل القوة".



وأشار: "سنواصل سحق قوى الشر بالقوة والإبداع، حتى لو استغرق الأمر وقتًا".