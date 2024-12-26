وزير الرياضة يبحث دعم الفرص الاستثمارية مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، خالد بن سليمان الطخيم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، يرافقه سمو الأمير عبدالعزيز آل اثنان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محيي معروف، الأمين العام للاتحاد، و الدكتور المهندس أحمد حليم، استشاري مشروعات "Asmia"، وعمر خالد العمر، المدير التنفيذي للاتحاد.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار الرياضي، من بينهم عمر بلبع، مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة المدن، واللواء أحمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة "كابتكس" للنجيل الصناعي، والمهندس حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا كونكس".

تناول الاجتماع بحث سبل توسيع نطاق عمل الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حيث تم التركيز على جذب الاستثمارات العربية والدولية من خلال عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي توفرها الوزارة، مع مناقشة الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل الشراكات مع المستثمرين.

وتضمن اللقاء تدشين سلسلة "Asmia Mini Club" حيث بحث وزير الشباب والرياضة مع مجلس الإدارة إنشاء أندية صغيرة متعددة الاستخدامات بالتعاون مع شركة المدن وشركة كابتكس للنجيل الصناعي.

وتناول اللقاء أيضا إطلاق أندية صحية جديدة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للياقة التنافسية، بهدف تقديم خدمات رياضية متكاملة.

وتناول اللقاء استثمار في المدن الشبابية الساحلية حيث تناقشوا بحث تطوير واستغلال المدن الشبابية التابعة للوزارة في المناطق الساحلية لجذب السياحة الرياضية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في مصر ودعم رؤية الدولة نحو تحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي واعد. كما أكد أن جذب المستثمرين يعزز من فرص تقديم خدمات رياضية متميزة للشباب، ويسهم في خلق بيئة استثمارية داعمة للتنمية.

من جانبه، أشاد خالد بن سليمان الطخيم بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في تطوير القطاع الرياضي في مصر، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لتحقيق تطلعات الشباب الرياضي العربي.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات ومناقشة خطط العمل التفصيلية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الشراكات مع المنظمات والاتحادات الدولية، وجذب الاستثمارات التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة للرياضة في مصر والمنطقة.