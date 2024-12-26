وفد من الغرفة التجارية يزور خط الرورو بميناء دمياط

نظمت هيئة ميناء دمياط، اجتماعاً تنسيقياً، بين وفد من الغرفة التجارية بمحافظه دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وشركة بان مارين المشغل للخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي ، حيث أناب اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل لترؤس الاجتماع الذي شهد مناقشات من رجال الأعمال والمصدرين بمحافظة دمياط للتعريف بالخط الملاحي وأهم الدول المستهدفة بالتصدير وأنواع البضائع ذات الطلب في السوق الأوروبية .

كما تم مناقشة أهم التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة بالمجتمع المينائي لتشجيع نفاذ المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات المصرية الى أسواق الدول الأوروبية المستهدفة .

كما تناولت أهم التسهيلات و المزايا التصديرية التي تقدمها شركة بان مارين لعملاء الخط الملاحي خاصة الخدمات المقدمة في الموانئ الأوروبية المختلفة و آلية تسعير الخدمات والتي تتناسب مع التسهيلات والمزايا المقدمة .

ويعد خط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، حيث سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا ، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية .

ومن جانبه نقل اللواء بحرى أحمد حمدى عبد العزيز ترحيب وتحيات اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس الإدارة ، وأضاف أن ميناء دمياط يقوم حاليا بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى والتى سيكون لها مردود إيجابي ضمن روية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وعلى رأس تلك المشروعات محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى ستصل طاقتها إلى 3,5 مليون سنويا بطول أرصفة 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 922 ألف متر مربع ، إلى جانب إقامة حواجز أمواج جديدة بالميناء بإجمالي أطوال 6820 متر بغرض حماية الميناء من الإطماء ، وكذلك إقامة محطة تداول للحبوب والغلال بطول أرصفة 850 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 2750 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 2,2 مليون متر مربع .