محافظ الإسكندرية: إزالة 51 عقارا آيلا للسقوط بنطاق حي الجمرك وغرب

بدأت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، صباح اليوم، بتنفيذ إزالة عدد 9 عقارات آيلة للسقوط ويمثلوا خطورة داهمة على أرواح المواطنين بمناطق ( 37 النخلة - 8 ابن خفاجة من الكناني - 16 سيدي شحاته - 1 سيدي لالو- 27 سيدي الحلوجي - 11 الخولي من مسجد عبد الطيف – 1 السخاوي - 25 شريف الراضي – 7 ابن باجة)، وذلك بعد أن تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء تلك العقارات.

ونفذ حى غرب بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية إزالة عدد 42 عقار بنطاق الحى آيلة للسقوط ويمثلوا خطورة داهمة على أرواح المواطنين حيث تم إزالتهم حتى سطح الأرض بعد أن تم إتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاءهما للحفاظ علي حياة وأرواح المواطنين وذلك خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر 2024

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين عن طريق لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط والتي تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئى أو كلى أو ترميم حيث يتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن ما يحدث أن بعض المواطنين ترفض تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

وجاء ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.