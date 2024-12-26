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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات الأولية مع حمو بيكا: هارب من قضايا تبديد وبحوزته مطواة ولوحات سيارة مخالفة

حمو بيكا
حمو بيكا
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تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق مع مؤدى المهرجانات "حمو بيكا"، عقب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية، صادره ضده وبحوزته أسلحة بيضاء، بمنطقة الزمالك.

وتبين من التحقيقات والتحريات الأولية، أن بيكا، تم ضبطه من قٍبل رجال تنفيذ الأحكام، لقضاء عقوبات صادرة ضده، بتهمة تبديد شيكات وإيصالات أمانة، وأثناء تفتيشه عـثر بحوزته علي أسلحة بيضاء غير مصرح بها عبارة عن " ٢ مطواة قرن غزال" ، كما تبين أن لوحات السيارة مخالفة.

بدأت الواقعة عندما وردت  معلومات  و لرجال المباحث، تفيد بوجود بيكا بمنطقة الزمالك، فتوجهت مأمورية لضبطه، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط حمو بيكا لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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