التحريات: الصغوطات النفسية وراء إنهاء طالب لحياته بالجيزة

تجري النيابة العامة التحقيقات حول إنهاء طالب لحياته شنقاً، وتبين أن المذكور كان يعانى من ضغوطات نفسية، وأصيب فى الفترة الأخيرة بحالة اكتئاب دفعته للتخلص من حياته.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الطالب، فأكدت عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طالب مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة طالب في منتصف عقده الثاني مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.