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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناتو يدعو إلى إجراء تحقيق كامل في حادث تحطم طائرة الركاب الأذرية

المتحدثة باسم حلف
المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فرح دخل الله
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دعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فرح دخل الله، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق كامل في حادث تحطم طائرة الركاب الأذرية أمس الأربعاء.

وكتبت دخل الله، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وضحايا رحلة الخطوط الجوية الأذرية J28243". وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو إلى إجراء تحقيق كامل".

من جهته قال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، في وقت سابق من اليوم إن سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهولا.

يذكر أن طائرة ركاب من طراز /إمبراير 190/، التابعة للخطوط الجوية الأذرية، تحطمت في طريقها من العاصمة الأذرية باكو إلى مدينة جروزني الروسية، بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية أمس الأربعاء، حيث لقي العديد من الضحايا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

الناتو فرح دخل الله الخطوط الجوية الأذرية باكو