"السر فى المساخيط".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة داخل حفرة بكرداسة

كشفت التحقيقات تفاصيل العثور على جثة عامل داخل حفرة بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وتبين أن عاملين توجهوا للمكان المذكور للتنقيب عن الآثار، ولسوء حظهما انهارت عليهما الحفرة وتوفوا فى الحال، وتم العثور على جثه احدهما، و جار انتشال الجثة الأخرى.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان جثه المتوفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثه داخل حفرة بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شخصين بالتنقيب خلسة عن الآثار وخلال ذلك انهالت عليهما الحفرة ونجحت القوات في انتشال جثة أحدهما بينما يستمر البحث عن الجثة الأخرى.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.