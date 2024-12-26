تصيبك بجرثومة المعدة.. 3 مشروبات احذر تناولها في الصباح الباكر

جرثومة المعدة، واسمها العلمي بكتيريا الملوية البوابية، أو "هيليكوباكتر بيلوري" ، هي نوع من البكتيريا التي تسبب العدوى في المعدة، وهي السبب الرئيسي لقرحة المعدة ويمكن أن تسبب التهاب المعدة وسرطان المعدة، توجد جرثومة المعدة في حوالي 50% إلى 75% من سكان العالم، ولا تسبب المرض لمعظم الناس. ويعتقد أن جرثومة المعدة قد تنتشر عن طريق الطعام والماء غير النظيفين، أو من خلال ملامسة لعاب الشخص المصاب وسوائل الجسم الأخرى، ويمكن أن تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر. وقد تم العثور على جرثومة المعدة في اللعاب واللويحات على الأسنان والبراز. ويمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل، كما تنتقل البكتيريا من أيدي أولئك الذين لم يغسلوها جيدا بعد التغوط، ويعتقد العلماء أن جرثومة المعدة قد تنتشر أيضا من خلال الماء والغذاء الملوثين.

أعراض جرثومة المعدة.

يعاني معظم الناس من البكتيريا لسنوات دون أن يعرفوا ذلك لعدم ظهور أي أعراض عليهم. كما أن الخبراء لا يعرفون السبب.

قد يكون لديك احمرار وتورم، وهذا يعني التهابا في بطانة معدتك، وهو ما يسمى التهاب المعدة.

وربما تصاب بقروح أو تقرحات هضمية في معدتك أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

قد تشمل أعراض القرحة آلاما في البطن، والتي يمكن أن تكون:

• ألما خفيفا مستمرا.

• ألما يحدث بعد 2 إلى 3 ساعات من تناول الطعام.

• ألما يظهر ثم يختفي لعدة أيام أو أسابيع.

• ألما يحدث في منتصف الليل عندما تكون معدتك فارغة.

• ألما يختفي عند تناول الأدوية التي تقلل من مستوى حمض المعدة (مضادات الحموضة).

قد تشمل الأعراض الأخرى للقرحة:

• فقدان الوزن.

• عدم الشعور بالجوع.

• انتفاخا.

• التجشؤ.

• الشعور باضطراب في المعدة أو الغثيان.

• التقيؤ.

• برازا أسود.

قد تبدو أعراض القرحة مثل مشاكل صحية أخرى. ودائما راجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد.

يمكن أن تسبب القرحة الهضمية التي تنزف:

القيء الدموي أو القيء الذي يشبه القهوة المطحونة.

برازا أسود أو دمويا أو يشبه القطران.

هل جرثومة المعدة معدية؟

نعم، جرثومة المعدة معدية ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

هل جرثومة المعدة معدية بين الزوجين؟

جرثومة المعدة معدية ويمكن أن تنتقل بين الزوجين، وقد تم العثور على جرثومة المعدة في اللعاب، ويمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل.

خطورة جرثومة المعدة.

تتكاثر جرثومة المعدة في الطبقة المخاطية لبطانة المعدة والاثني عشر. وتفرز البكتيريا إنزيما يسمى "اليورياز" الذي يحول اليوريا إلى أمونيا. وهذه الأمونيا تحمي البكتيريا من حمض المعدة. وعندما تتكاثر جرثومة المعدة، فإنها تتغذى على أنسجة المعدة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة وقرحة المعدة أو أحد المرضين.

العلاقة بين جرثومة المعدة وسرطان المعدة.

إذا كان لديك عدوى جرثومة المعدة، فقد يزداد خطر إصابتك بسرطان المعدة لاحقا في الحياة. وإذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان المعدة وعوامل أخرى لخطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من أنه قد لا تكون لديك أعراض لقرحة المعدة، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبار لجرثومة المعدة.

تحليل جرثومة المعدة.

إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أن بكتيريا الملوية البوابية قد تسبب قرحة في المعدة، فقد يطلب واحدا أو أكثر من الاختبارات التالية:

• اختبار التنفس: في هذا الاختبار، تقوم بالزفير في كيس قبل وبعد شرب محلول. يقيس الاختبار كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في أنفاسك قبل شرب المحلول وبعده. ووجود مستوى أعلى بعد شرب المحلول يعني وجود بكتيريا الملوية البوابية.

• اختبار البراز: يبحث هذا الاختبار عن دليل على بكتيريا الملوية البوابية في عينة البراز.

• التنظير العلوي: يتم إدخال أنبوب مرن أسفل الحلق إلى المعدة. ويتم أخذ عينة أنسجة صغيرة من المعدة أو بطانة الأمعاء لفحص وجود جرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة.

إذا لم تكن لديك أعراض، فلا داعي للعلاج. وإذا تم تشخيصك بجرثومة المعدة، فتجنب تناول العقاقير المضادة للالتهابات. ويمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

ويتم علاج القرحة التي تسببها جرثومة المعدة بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة، وفقا لكليفلاند

المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين وميترونيدازول.

مشروبات تزيد من الإصابة بجرثومة المعدة.

هذه المشروبات تحتوي على العديد من المكونات مثل السكر، الأحماض، والكربونات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة المعدة، كما أن المشروبات الغازية تسبب زيادة حموضة المعدة.

تناول المشروبات الغازية بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بالقرحة الهضمية بسبب زيادة إنتاج الحمض والضغط على جدار المعدة، كما ترفع أعراض الجرثومة لأنها تزيد من حموضة المعدة وتهيج بطانتها، مما يؤدي إلى زيادة الألم والحرقان.

الشاي والقهوة في الصباح الباكر من ضمن المشروبات التي تزيد الإصابة بجرثومة المعدة، وذلك لأن يزيد الكافيين من إنتاج حمض المعدة، مما يمكن أن يزيد من تهيج بطانة المعدة المصابة بالجرثومة الحلزونية، كما أن القهوة تحتوي على مكونات زيوت التي قد تهيج المعدة.