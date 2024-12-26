سرقة وترويع مواطنين.. تجديد حبس حرامي الهواتف بالمعادى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، تجديد حبس عاطل، في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بالتحري حول نشاطه الإجرامي، وصحيفته الجنائية، وأمرت بالتحفظ علي الدراجة النارية، والاستعلام عن مالكها من المرور.

ووجهت لهم تهم السرقة، وترويع المواطنين.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المعادي ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .

وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، واعترف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".

كما ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين “لهما معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة بولاق ، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.