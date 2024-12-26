إيلانجا يتقدم بهدف لـ نوتينجهام على توتنهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ونوتينجهام فورست، بتقدم فريق نوتينجهام بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمعروفة بجولة "البوكسينج داي".

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول عبر اللاعب أنثوني إيلانجا في الدقيقة 28، بعد تسديدة مميزة سكنت شباك حارس توتنهام فراسر فورستر، ليمنح فريقه الأفضلية في النتيجة.

بهذا الأداء، يسعى نوتينجهام فورست للحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني، بينما يأمل توتنهام في تحسين أدائه والعودة للمباراة لتحقيق نتيجة إيجابية.