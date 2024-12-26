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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إطلاق أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة بقنا

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 افتتح اليوم الخميس كلٌّ من المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة فرع التوثيق والشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا ؛ وذلك تلبية لاحتياجات المتعاملين، وتيسيرًا عليهم داخل دور العدالة.

الجدير بالذكر أن فرع الشهر العقاري بقنا يأتي في إطار خطة إنشاء فروع للشهر العقاري على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.

ويأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة العدل ومجلس الدولة.

الأمين العام لمجلس الـدولــة إنشاء فروع المستشار ربيع قاسم قضاة وقاضيات مجلس الدولة قاضيات مجلس الدولة