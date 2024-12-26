البوكسينج داى.. تقدم البلوز على فولهام فى الشوط الأول بالدوري الانجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وفولهام بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروفة بجولة "البوكسينج داي".

وجاء هدف تشيلسي الوحيد في الشوط الأول عن طريق اللاعب كول بالمر في الدقيقة 16، بعد أداء مميز من فريقه الذي سيطر على مجريات اللعب ونجح في فرض إيقاعه على المباراة.

بهذا التقدم، يقترب تشيلسي من تعزيز مركزه في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحاول فولهام العودة في الشوط الثاني لتعديل النتيجة.