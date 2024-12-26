الوصايا السبع لحماية كبار السن من أمراض الشتاء.. أبرزها الغذاء الصحي والسوائل الساخنة والفحوصات الدورية

يعتبر فصل الشتاء وأمراض الشتاء تحديًا خاصةً لصحة كبار السن، حيث يزداد تعرضهم للإصابة بالأمراض الموسمية وتفاقم الأمراض المزمنة.

لذا، نقدم الوصايا السبعة لحماية كبار السن من أمراض الشتاء؛ أبرزها الدفء والغذاء الصحي والسوائل الساخنة والفحوصات الدورية، فإن وضع خطة صحية شاملة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال هذه الفترة.

في هذا التقرير، سنستعرض أهم النصائح الطبية للحفاظ على صحة كبار السن في الشتاء، بالإضافة إلى آراء طبيبين متخصصين حول هذا الموضوع.

الوصايا السبع

قدم الدكتور محمد أحمد السعدنى، استشاري طب المسنين وامراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس من خلال “ البوابة نيوز ” الوصايا السبع لحماية صحة كبار السن من أمراض الشتاء الشتاء وهى:

الحفاظ على الدفء: بارتداء ملابس دافئة ملائمة للطقس البارد، والحفاظ على درجة حرارة المنزل مناسبة، وتجنب التعرض لتيارات الهواء البارد.

التغذية الصحية: بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C لدوره في تقوية المناعة، والزيادة من تناول السوائل الدافئة لحماية الجسم من الجفاف، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة بانتظام.

النوم الكافي: بالحصول على قسط كاف من النوم ليلاً (7-8 ساعات) لتعزيز الجهاز المناعي.، وتهيئة بيئة نوم مريحة وهادئة.

ممارسة الرياضة بانتظام: بممارسة تمارين خفيفة وهادئة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات، والاستشارة الطبية قبل البدء في أي برنامج رياضي جديد.

الحصول على التطعيمات: بالتطعيم ضد الإنفلونزا سنويًا لحماية كبار السن من مضاعفات هذا المرض، والتأكد من حصولهم على جميع التطعيمات الروتينية الأخرى.

الفحوصات الطبية الدورية: بمتابعة الحالة الصحية بشكل دوري والالتزام بتناول الأدوية الموصوفة.، وزيارة الطبيب فور ظهور أي أعراض مرضية.

الحفاظ على النظافة الشخصية: بغسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والعينين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تلك هى الوصايا السبعة لحماية كبار السن من أمراض الشتاء.

رأي الطب

قال “السعدنى” لـ"البوابة نيوز"، إن فصل الشتاء يعتبر فترة حرجة لصحة كبار السن، فيما قدمت لكم الوصايا السبعة لحماية كبار السن من أمراض الشتاء، لذا يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايتهم، بالإضافة إلى النصائح السابقة، أنصح كبار السن بتجنب التوتر والقلق قدر الإمكان، حيث يؤثران سلبًا على الجهاز المناعي، كما يجب عليهم التواصل مع العائلة والأصدقاء بشكل مستمر للحفاظ على صحتهم النفسية.

وفى ذات السياق قالت الدكتورة منة سمير لـ"البوابة نيوز" استشارى تغذيه اكلينيكية وخدمة تحليل عناصر الجسم بالجامعة الأمريكية، إن التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في تقوية مناعة كبار السن ومقاومة الأمراض، مردفة: “أنصحهم بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، حيث تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء. كما يجب تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية”.

بالتعاون بين كبار السن وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية، يمكننا الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الشتوية وتحسين نوعية حياتهم، يجب تذكير كبار السن بأهمية الالتزام بالنصائح الطبية واتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحتهم وحيويتهم.