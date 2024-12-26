جيش الاحتلال: طائرات حربية أغارت على أهداف للحوثيين في القطاع الساحلي وعمق اليمن

ذكر جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أن طائرات حربية، أغارت على أهداف للحوثيين في القطاع الساحلي وعمق اليمن، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



وكشفت مصادر يمنية، عن وجود قتلى ومصابون من الموظفين والمدنيين، جراء العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء.



من جانبهم أكد الحوثيون، أنه على إسرائيل انتظار ردنا بوتيرة عالية، مؤكدين أنها قصفت محطة «حزيز المركزية» للكهرباء في صنعاء بغارتين.



ونقل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني، القول بأن الهجوم في اليمن لن يكون الأخير، لافتًا أن الجيش يرفع حالة التأهب تحسبا لرد حوثي محتمل.



وأكد المصدر الأمني، أن بناء بنك أهداف في اليمن سيتحسن بدعم الحلفاء، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على الحوثيين.



ووجه رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، القوات الجوية بتحديث قدراتها في الكشف، والإنذار ضد المسيرات والصواريخ القادمة من اليمن.



وكان قد أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن هناك قصف إسرائيلي بـ 7 غارات، دمر برج مطار «صنعاء الدولي»، وطائرات في المطار المدني، مشيرًا إلى أن هناك غارات استهدفت مطار «الحديدة» بـ 3 غارات جنوب غرب اليمن.



من جانبها، كشفت مصادر يمنية، عن استهداف 6 غارات جوية لقاعدة الديلمي الجوية، والبنى التحتية في البلاد ومحطة كهرباء «حزيز»، مؤكدةً أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية تشارك في الهجوم.



في السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر قوله: "نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظا"، موضحًا أن الهجمات استهدفت مطار «صنعاء» وميناء «الحديدة» ومنشآت نفطية.



وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثيين رفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء، تحسبًا لهجوم إسرائيلي جديد، وتهديد «تل أبيب» باغتيال قادة الجماعة ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن.



ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

