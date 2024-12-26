صور تشييع جنازة وكيل وزارة التعليم بالمنيا

فى مشهد حزين شيع ابناء محافظة المنيا من المعلمين والطلاب جنازة الدكتور على عبدالسلام وكيل وزارة التعليم بالمنيا ورئيس اللجنة النقابية لمعلمى بندر المنيا والذى وافتة المنية ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض وسط حالة من الحزن الشديد.

تدهور الحالة الصحية لوكيل وزارة التعليم

تم نقل وكيل وزارة التربية والتعليم منذ أيام إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أن حالته الصحية تدهورت، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

العاملون بتعليم المنيا يعبرون عن خالص تعازيهم

وعبر العاملون بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن خالص تعازيهم لأسرة الراحل، مؤكدين أن له دورا بارزا في تطوير العملية التعليمية في المحافظة ويحظي بتقدير واحترام الجميع.

تم تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من مسجد الشيخ علي المصري بمدينه المنيا وسط حاله من الحزن من زملائه وطلابة وتم دفنة بمسقط رأسة فى مقابر العائلة بقرية زاوية سلطان .

1000158798

1000158801

1000158795

1000158761

1000158764