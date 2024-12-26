جامعة الفيوم: أنشطة وبرامج توعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة الفيوم، بإطلاق عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية للطلاب، بحضور الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية، وممثلي ومتطوعي الصندوق، واتحاد طلاب الجامعة، وذلك خلال يومي ٢٥ و٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٤ بالحرم الجامعي.

يذكر أنه في إطار تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والتعاون بين جامعة الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتعريفية تهدف إلى حماية الطلاب من خطر الوقوع في تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

شملت تلك الأنشطة لقاء الطلاب ومناقشتهم حول أخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة العامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات وأنواع وطرق المواجهة والعلاج، من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية تستهدف الطلاب داخل الجامعة للتعريف بالصندوق والخدمات المقدمة.

كما تم تقديم خدمات التوعية والتوجيه والدعم للشباب في مجال مواجهة المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج السري والمجاني لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.

وجاء ذلك برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

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