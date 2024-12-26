نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.. قبول 2950 طالبا وطالبة صور

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.

وأكد مساعد وزير الداخلية خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر أكاديمية الشرطة عن تطبيق المعايير أثناء الاختيار افضل العناصر، مؤكدا قبول 2950 طالبا وطالبة للالتحاق بكلية الشرطة.

منهم 800 حاصلين على الثانوية العامة و50 وافدين و1550 من خريجي الحقوق، و50 من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، و500 من باقي المؤهلات الجامعية.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تقدم بقسم الضباط المتخصصين للالتحاق بكلية الشرطة وجرى اختيار افضل العناصر بينهم، ومن المقرر إرسال رسائل لطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة خلال الساعات المقبلة.

كان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسي خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة، وتم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

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