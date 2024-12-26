رئيس جامعة دمياط يستقبل لجنة اعتماد وحدة خدمات التحول الرقمي بكلية الحاسبات

في خطوة هامة نحو تعزيز ريادة جامعة دمياط في مجال التحول الرقمي، استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، لجنة اعتماد وحدة خدمات التحول الرقمي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كمركز معتمد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برنامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ، ومركز الحساب العلمي بالجامعة ، في إطار تجديد اعتماد الوحدة والمركز من قبل الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور عبد الناصر أنيس مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور الجامعة في تطوير القدرات الرقمية وتحقيق رؤية الجامعة في مواكبة أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا المعلومات.

هذا وترأس اللجنة أ.د محمد حسن جاد الله مدير وحدة التدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وضمّت اللجنة مجموعة من الخبراء البارزين، منهم: أ.د محمود مصطفى إمام، أ.د أحمد خليل عبد الحميد، أ.د محمد محمود عبد الفتاح، د. رحاب أحمد عوض، وم. إسراء أحمد إسماعيل ، حيث قامت اللجنة بجولة تفقدية شملت مركز الحساب العلمي بالجامعة، بالإضافة إلى معامل وحدة خدمات التحول الرقمي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لتقييم مدى توافر المعايير العالمية المطلوبة لتجديد الاعتماد.

وخلال مرافقتهم للجنة، عبّر رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تمثل جزءاً من استراتيجية الجامعة لتحقيق التميز في مجال التحول الرقمي، مؤكداً أن هذا الاعتماد يسهم في توفير بيئة تعليمية متقدمة تُعزز من مهارات الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة للابتكار والتطور.

من جانبه، أشاد أ.د محمد حسن جاد الله، رئيس اللجنة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة دمياط في تحسين وتطوير خدماتها الرقمية، مشيراً إلى أن تجديد الاعتماد ليس فقط اعترافاً بالكفاءة والتميز، بل هو أيضاً تأكيد على التزام الجامعة بالمعايير العالمية في مجال التدريب والتعليم الرقمي ، وأضاف أن هذه المبادرة تسهم بشكل فاعل في دعم العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، مما يعزز قدرة الطلاب على التفاعل مع أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات.