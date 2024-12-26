القاهرة الإخبارية: أنباء عن ضحايا مدنيين في قصف مطار صنعاء

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في عدن، إن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحيطه، إضافة إلى القاعدة الجوية المجاورة، موضحًا أن الغارات توسعت لتشمل محطة حزيز للكهرباء سبق أن تعرضت للقصف في هجمات سابقة.

وأضاف “الموسمي”، خلال رسالته على الهواء، أن هناك تقارير عن وقوع ضحايا من المدنيين، نظرًا لأن مطار صنعاء هو منشأة مدنية تستقبل رحلات من الأردن ومصر، مؤكدًا أن الغارات تركزت بشكل مكثف على صالة المغادرة، ما أدى إلى تدمير شبه كامل للصالة.

وفيما يتعلق بالحديدة، أفاد بأن الغارات استهدفت مطار الحديدة وميناءه، ورغم أن مطار الحديدة متوقف عن العمل منذ عام 2015، فإنه يُعتقد أن الغارات استهدفت عتادًا عسكريًا أو مواقع عسكرية داخله، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمطار، أما ميناء الحديدة، فقد شهد غارات مكثفة تسببت بتصاعد أعمدة الدخان، وفقًا لشهود عيان ومصادر محلية.

وأشار الموسمي إلى أن الغارات على مطار صنعاء تزامنت مع وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، لكن الطائرة والركاب لم يتعرضوا لأي إصابات، ومع ذلك، هناك أنباء عن وقوع ضحايا بين العاملين في المطار، دون تأكيد رسمي حول العدد أو التفاصيل.