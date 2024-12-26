"التجاري الدولي": إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، الرائد في القطاع المصرفي الخاص، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة "وان فاينانس" المتخصصة في التمويل الاستهلاكي.

وتضمن الإصدار ثلاث شرائح بأجل استحقاق 12، 24، و36 شهرًا، وهي الشريحة (أ)، (ب)، و(ج)، مع حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني بدرجات P1/AA/A.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي مدته ثلاث سنوات وبقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري، حيث شهد الإصدار تغطية اكتتاب بلغت 1.7 مرة، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى.

وفي تعليق له على الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي: "يسعدنا التعاون مع شركة وان فاينانس، إذ تُظهر هذه الشراكة التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز الشراكات التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي."

من جانبها، أعربت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بإنجاز عملية التوريق الثانية، قائلة: "هذا الإصدار يعكس الثقة في قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر، ويوفر فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد المحلي."

وأضافت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك، قائلة: "نعتز بشراكتنا المستمرة مع وان فاينانس، إذ ساهم البنك في تسهيل أولى عمليات التوريق للشركة في عام 2023، واليوم نؤكد التزامنا بدعم تطورها عبر هذا الإصدار الجديد."

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي لعب دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي، مدير الإصدار، المروج، والضامن المشارك للاكتتاب. كما شاركت في الإصدار شركات CI Assets Management، المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM).

على الصعيد القانوني، تولى مكتب دريني وشركاه دور المستشار القانوني للطرح، فيما عمل مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار كمراقب حسابات الإصدار.