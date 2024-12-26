حسين مشيك: إغلاق مطارات موسكو لأسباب أمنية غامضة

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في موسكو، إن هيئة الرقابة الجوية الروسية أعلنت إغلاق جميع مطارات العاصمة موسكو دون ذكر أسباب واضحة، بينما أشارت مصادر إلى أن الإغلاق ربما يعود لأسباب أمنية.

وأضاف “مشيك”، خلال رسالته على الهواء، أنه إلى جانب مطارات موسكو، تم إغلاق مطار منطقة كالوجا، التي تبعد عن العاصمة ساعتين فقط، يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن تهديدات أمنية محتملة.

وأشار إلى أن سلطات مقاطعة كورسك الروسية أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت لصاروخين أطلقتهما أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

ولفت أن مصادر عسكرية ذكرت أن أوكرانيا شنت هجومًا باستخدام طائرات مسيرة، إلا أن عددها والمدن المستهدفة لا يزال غير معروف، مع غياب بيانات رسمية من وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح أن إغلاق مطارات موسكو أثار تساؤلات حول كونه رسالة سياسية من أوكرانيا أو إجراء احترازي، فيما ينتظر الجميع توضيحات رسمية من السلطات الروسية.