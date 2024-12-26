محافظ بني سويف يناقش تقارير المتابعات الميدانية لمنظومة العمل بالوحدة المحلية لقرية الميمون

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.



جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الميمون –مركز الواسطى- للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، والانضباط الإداري للعاملين، ، وقد أسفر المرور الميداني بأقسام الوحدة المحلية، عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في رفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات.

من جهته كلف المحافظ المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على المجالس القروية، مع المتابعة المستمرة لسير العمل بمنظومة التصالح، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة