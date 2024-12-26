وادي دجلة يفوز على الجونة بثمانية أهداف نظيفة بدوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل، المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

حيث فاز وادي دجلة على فريق الجونة بثمانية أهداف نظيفة دون رد، ليحصد دجلة ٣ نقاط جديدة، ليصل لـ ٢٨ نقطة.

وكانت قد انطلقت اليوم أولى مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

واستضاف فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة، فريق نادي الجونة على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

نقاط وادي دجلة والجونة

واحتل وادي دجلة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق 25 نقطة جمعها من خلال 10 مباريات خاضها فاز في 8 مباريات منها وهزم في مباراة وتعادل في الأخيرة.

فيما احتل الجونة المركز الحادي عشر بـ10 نقاط جمعها من خلال 11 مباراة فاز في 3 مباريات منها خسر في 7 مباريات وتعادل في مباراة.

وتستكمل باقي مباريات الدوري النسائي غدا الجمعة ، على أن تشتمل الجولة على 6 مباريات.

وتشهد الجولة الرابعة عشرة من الدوري، عدة مباريات مثيرة من بينهما مباراة الزمالك أمام انبي، والأهلي أمام الطيران، البنك الأهلي أمام المقاولون العرب.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري النسائي غداً كالآتي:

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز -النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي - ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري - ملعب المعادي - 14:30

الأهلي ضد الطيران - ملعب الأهلي بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز - ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30