الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج: ندعم الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

قال المهندس طارق عناني، رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، إنه في إطار دعم الدولة المصرية نؤيد القيادة السياسية الحكيمة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات من أجل حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات التي تُمثل خطرًا حقيقيًا على أمنها وسلامة أراضيها.

وعبر “عناني”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأخبار”، عن التضامن الكامل مع القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات، موضحًا أن مصر تواجه الآن تحديات كثيرة وخطيرة وعلى جبهات عدة، ونحن أبناء مصر بالخارج نقف صفًا واحدًا مع شعب وجيش مصر العظيم وقيادته الرشيدة ضد كل هذه التحديات، ونثق في القيادة السياسية وحكمتها في اتخاذ القرارات المناسبة، ونحن معها قلبًا وقالبًا في اتخاذ أي قرار لحماية مصرنا العزيزة وأمننا القومي.

وأوضح أننا على يقين من قيادة جيش مصر وأفراده جنودًا وضباطًا بأنهم قادرين على سحق أي خطر يُهددنا سواء في داخل مصر أو خارجها، معربًا عن تضامنه الكامل مع السياسة التي يتبعها الرئيس السيسي، والتي تتحلى بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لأي إجراء اضطراري.

ولفت إلى أنه يثق في قدرة القيادة السياسة لاتخاذ قرارات مهمة وحكيمة، وأن المواطنين المصريين سواء في الداخل أو الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ على الأمن القومي سواء من الجانب الغربي أو الشرقي أو من الجنوب أو الشمال.