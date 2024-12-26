سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف اليوم، اجماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح، وذلك في حضور كل من أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،داليا فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي التراخيص والمتغيرات المكانية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

إجتماعً موسع لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز ومدن بني سويف

خلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مركز من مراكز المحافظة على حدة، ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات بما يخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة.

كما ناقش السكرتير العام المعوقات التي تواجه سير العمل بالمنظومة، خاصة ما يتعلق بالطلبات غير المكتملة، مؤكدًا تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة تذليل تلك المعوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.