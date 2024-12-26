تشكيل هجومي للبنك الأهلى أمام سيراميكا فى الدورى الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

أحمد صبحى

خط الدفاع

سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم

أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.