الحوثيون: 4 غارات إسرائيلية طالت محطة كهرباء رأس كثيب بمحافظة الحديدة

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، إن 4 غارات إسرائيلية، طالت محطة كهرباء «رأس كثيب» بمحافظة الحديدة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تهاجم وحدها للمرة الرابعة في اليمن.

من ناحيتها، قالت مصادر إسرائيلية، إن قرار شن غارات واسعة في اليمن، تم بتوصية من رئيس الأركان.

وكان قد أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن هناك قصف إسرائيلي بـ 7 غارات، دمر برج مطار «صنعاء الدولي»، وطائرات في المطار المدني، مشيرًا إلى أن هناك غارات استهدفت مطار «الحديدة» بـ 3 غارات جنوب غرب اليمن.

من جانبها، كشفت مصادر يمنية، عن استهداف 6 غارات جوية لقاعدة الديلمي الجوية، والبنى التحتية في البلاد ومحطة كهرباء «حزيز»، مؤكدةً أن عشرات المقاتلات الإسرائيلية تشارك في الهجوم.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر قوله: "نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظا"، موضحًا أن الهجمات استهدفت مطار «صنعاء» وميناء «الحديدة» ومنشآت نفطية.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثيين رفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء، تحسبًا لهجوم إسرائيلي جديد، وتهديد «تل أبيب» باغتيال قادة الجماعة ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من اليمن.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.