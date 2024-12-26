لينا صوفيا تنضم إلى أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

تنضم الفنانة لينا صوفيا إلى أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وهذا بعد ما حققته لينا من نجاح ملفت في الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.

وتشارك لينا صوفيا في بطولة الفيلم مع نجم الكوميديا علي ربيع والنجوم أوس أوس ومحمد ثروت.

يأتي هذا بعد فوز لينا صوفيا بجائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع Creative Summit باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل كامل العدد الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد أثناء عرضه، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة والنجمة الكبيرة إسعاد يونس، وإخراج خالد الحلفاوي وتأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

أحدث أعمال لينا صوفيا السينمائية فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم وإخراج سمير حبشي.

لينا صوفيا بن حمان ممثلة مصرية مغربية فرنسية شابة، اشتهرت منذ طفولتها بأدوارها في العديد من الأعمال الناجحة لمخرجين كبار، من بينها فيلم هيبتا-المحاضرة الأخيرة الذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ شباك التذاكر المصري 2016، إخراج هادي الباجوري.

وشاركت في مسلسلات بارزة مثل النزوة بطولة النجم خالد النبوي، وهذا المساء الذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2017، تأليف وإخراج تامر محسن، كما شاركت مع النجمين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين في بطولة مسلسل بالحجم العائلي.

وخارج مصر، شاركت لينا صوفيا بالتمثيل باللغة الفرنسية في بطولة فيلم التشويق Story للمخرج الفرنسي المغربي جيروم كوهين أوليفر، الفائز بالعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية عن فيلمه قنديشة Kandisha.