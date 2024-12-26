البوكسينج داى.. مانشستر سيتى يواصل نزيف النقاط بعد التعادل أمام إيفرتون

انتهى لقاء فريق مانشستر سيتى الذى يستضيف نظيره إيفرتون، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 "البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز هدف السيتى اللاعب برناردو سيلفا فى الدقيقة الـ 14، بينما جاء هدف التعديل فى الدقيقة الـ 36 لصالح إيفرتون عن طريق اللاعب إليمان نداي.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة ، ونجح فى ترجمة سيطرتهما بتسجيل هدفى الشوط الأول، فيما فشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.

بهذه النتيجة واصل فريق مانشستر سيتى نزيف النقاط، بعدما فشل فى تحيق الفوز فى أخر 9 مواجهات له فى الدورى سوى مرة وحيده، والتعادل فى مرتين.

هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد السيتى 28 نقطة فى المركز السادس، بعد أن حصدهم من 8 انتصارات وأربع تعادلات، وتعرض للهزيمة فى 6 مواجهات.

فيما أصبح رصيد فريق إيفرتون 17 نقطة وضعته فى المركز الـ 15 برصيد، من 3 انتصارات و8 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة فى 6 جولات.

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وتعود تسميت تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.



بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة فى هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.