أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 26-12-2024

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه استقرارا نسبيا، مساء تعاملات اليوم الخميس 26-12-2024، مسجلا نحو 50,83 جنيه للشراء، 50,97 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,88 جنيه للشراء، 50,97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.